Выпускники средних школ Пекина, Шанхая и Гуанчжоу вернулись за парты

МОСКВА, 28 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Учащиеся выпускных классов средних школ высшей и низшей ступеней Пекина, Шанхая и Гуанчжоу в понедельник вернулись за парты. Перед возобновлением учебного процесса школы проделали серьезную подготовительную работу. . Учащиеся выпускных классов средних школ высшей и низшей ступеней Пекина, Шанхая и Гуанчжоу в понедельник вернулись за парты. Перед возобновлением учебного процесса школы проделали серьезную подготовительную работу.

27 апреля вернулись за парты около 49 тысяч учащихся выпускных классов пекинских средних школ высшей ступени. В школах провели дезинфекцию и подготовили 2353 миллиона защитных масок. Учитель экспериментальной школы при Пекинском педагогическом университете Чжао Юйтао отметил следующее: "Если у какого-то ученика температура будет превышать 37.3 градусов, все ученики и учителя сразу будут изолированы. В школе будет введен план на случай непредвиденных обстоятельств".

Немало учащихся выпускных классов средних школ Шанхая также вернулись за парты. Ученица девятого класса Шанхайской восточной экспериментальной средней школы Дун Ичжэнь сказала корреспондентам: "Мы уже привыкли носить маску и часто мыть руки. Я давно не виделась со своими одноклассниками, мне столько нужно им рассказать. Только при общении нужно сохранять безопасное расстояние. Через два месяца у нас вступительные экзамены в среднюю школу высшей ступени. Я должна стараться учиться".

Чтобы утром не создавать толпу учащихся у входа в школу, классы разделили по времени. Так в Шанхайской восточной экспериментальной средней школе с 7:20 до 7:30 утра в здание школы впускают учащихся выпускных классов высшей ступени, а с 7:30 до 7:40 – учащиеся средней школы низшей ступени. Всем школьникам на входе в здание измеряют температуру. Для оперативности у входа дежурят 14 учителей и 4 охранника.

Как сообщили в Шанхайском комитете по делам образования, школы предприняли различные меры для того, чтобы школьники имели возможность обедать в приятной атмосфере без опасений за их здоровье.

Завуч Шанхайской восточной экспериментальной средней школы Ли Ли сказала: "В школьной столовой два этажа. Раньше в столовой одновременно обедали почти 500 школьников. Это, конечно, тесно. В настоящее время так нельзя. В некоторых классах школьников не так много, мы разрешили им обедать в классах, при соблюдении безопасной дистанции в 1 метр. В других классах школьников много. Поэтому они должны обедать в школьной столовой. Если раньше в столовой обедали сразу 500 детей, то сейчас всего 100".

Гуанчжоуский комитет по делам образования тщательно продумал вопрос возобновления занятий в школах.

В первый день, когда школьники вернулись за парты, ученица девятого класса средней школы "Цзиньдао" в районе Ливань города Гуанчжоу Хуан Вэйянь не скрывала своей радости от возвращения в школу.

"Мне нравится атмосфера школы, дома все по-другому. Я должна хорошо учиться, быть не хуже моих одноклассников. Буду стараться удачно сдать вступительные экзамены в среднюю школу высшей ступени", - сказала Хуан Вэйянь.

Как стало известно, администрация средней школы "Цзиньдао" подготовила для учителей и школьников небольшие наборы, в которые вошли жидкое мыло для рук и "указание по профилактике эпидемии", в котором дается информация о правилах возобновления учебы, время прихода в школу, время и место обеда, время окончания занятий в школе. Директор школы "Цзиньдао" Тань Дунмин сказал: "В последние два дня мы сосредоточились на деталях, чтобы усовершенствовать нашу работу. Мы пытаемся отследить недостатки организационной работы и постараться сразу все откорректировать".

Ранее в школе "Цзиньдао" было 8 выпускных классов средней школы низшей ступени, всего почти 400 школьников. В настоящее время количество школьников в каждом классе не превышает 25 человек, чтобы снизить плотность учащихся в аудиториях. Количество классов пришлось увеличить в два раза. Это означает, что и у учителей увеличилась нагрузка, но никто не жалуется.