Киев начнет вводить первый этап плана по ослаблению карантинных мер

"Местная власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений в столице, сразу скажу, что это не снятие ограничений, а их ослабление... На первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. Отмечу, большие торговые центры на первом этапе не открываются", - заявил Кличко на брифинге.

По его словам, смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, исключительно по предварительной записи, но не больше одного клиента на каждую услугу одновременно, с требованием санитарной обработки или кварцевания после каждого клиента.

"Кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день. Будут работать небольшие предприятия по производству непродовольственных товаров, ателье, предприятия бытовых услуг... Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро и аудиторов", - сказал мэр.

Он добавил, что на всех предприятиях будут обязательны термометрия сотрудников и посетителей и соблюдение правил безопасности, в частности, ношение маски. Кличко сообщил, что на первом этапе будут открыты столичные парки и скверы, но при условии групп, где не больше двух взрослых и двух детей. Также смогут работать автокинотеатры. "На первом этапе закрытыми будут оставаться школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать пока в ограниченном режиме. Метро в столице откроется по решению правительства", - сказал мэр.