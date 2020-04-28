Киев начнет вводить первый этап плана по ослаблению карантинных мер

КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Власти Киева с 12 мая начнут внедрять первый этап плана по ослаблению ограничительных мер из-за карантина, который введен в связи с коронавирусом, работу смогут начать салоны красоты, рестораны на вынос и непродовольственные магазины, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Местная власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений в столице, сразу скажу, что это не снятие ограничений, а их ослабление... На первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. Отмечу, большие торговые центры на первом этапе не открываются", - заявил Кличко на брифинге.
По его словам, смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, исключительно по предварительной записи, но не больше одного клиента на каждую услугу одновременно, с требованием санитарной обработки или кварцевания после каждого клиента.
"Кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день. Будут работать небольшие предприятия по производству непродовольственных товаров, ателье, предприятия бытовых услуг... Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро и аудиторов", - сказал мэр.
Он добавил, что на всех предприятиях будут обязательны термометрия сотрудников и посетителей и соблюдение правил безопасности, в частности, ношение маски. Кличко сообщил, что на первом этапе будут открыты столичные парки и скверы, но при условии групп, где не больше двух взрослых и двух детей. Также смогут работать автокинотеатры. "На первом этапе закрытыми будут оставаться школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать пока в ограниченном режиме. Метро в столице откроется по решению правительства", - сказал мэр.
Кличко также подчеркнул, что первый этап ослабления ограничений начнется лишь в случае, если на 12 мая не будет резкого увеличения числа больных.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин, который позже был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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