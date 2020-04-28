В Женеве число заразившихся коронавирусом сотрудников ООН достигло 17

"Но для секретариата женевского офиса ООН количество зараженных увеличилось до восьми. Таким образом, общее количество зараженных в организациях ООН в Женеве увеличилось до 17", - сказала Велуччи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.