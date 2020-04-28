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Республика Саха (Якутия)
2020-04-28T13:12
https://ria.ru/20200428/1570677566.html
Работников Чаяндинского месторождения начнут вывозить из Якутии
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40393/76/403937672_0:156:3087:1892_1036x0_80_0_0_debb19cd74abb20f84d2fee095a0403c.jpg
РИА Новости

Работников Чаяндинского месторождения начнут вывозить из Якутии

13:12 28.04.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Работников Чаяндинского месторождения, где зафиксировали очаг коронавируса, начнут в ближайшие дни вывозить из Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
По данным региональных властей, на месторождении расположены 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещены более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии. Ещё 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск ЯНАО.
По словам главы Якутии Айсена Николаева, "Газпром" в ближайшие дни начнет вывозить из Якутии вахтовых работников Чаяндинского месторождения.
"На прошлой неделе по нашей просьбе силами "Согаза" на месторождении отобрали пробы у всех, кто там находится. Результатов еще нет, но, по предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много. "Газпром" готов вывозить людей в регионы, откуда они к нам прибыли, якутян там практически нет. Здоровые работники будут по прилету помещаться в обсерваторы, больные – в инфекционные больницы...", – приводятся пресс-службой слова главы региона.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Якутии проводит проверку соблюдения прав вахтовых рабочих на Чаяндинском месторождении ОАО "Газпром добыча Ноябрьск". В СМИ появилась информация, что вахтовики выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом.
Айсен Николаев
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