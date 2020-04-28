Работников Чаяндинского месторождения начнут вывозить из Якутии

"На прошлой неделе по нашей просьбе силами "Согаза" на месторождении отобрали пробы у всех, кто там находится. Результатов еще нет, но, по предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много. "Газпром" готов вывозить людей в регионы, откуда они к нам прибыли, якутян там практически нет. Здоровые работники будут по прилету помещаться в обсерваторы, больные – в инфекционные больницы...", – приводятся пресс-службой слова главы региона.