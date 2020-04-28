Работников Чаяндинского месторождения начнут вывозить из Якутии

ЯКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Работников Чаяндинского месторождения, где зафиксировали очаг коронавируса, начнут в ближайшие дни вывозить из Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
По данным региональных властей, на месторождении расположены 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещены более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии. Ещё 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск ЯНАО.
По словам главы Якутии Айсена Николаева, "Газпром" в ближайшие дни начнет вывозить из Якутии вахтовых работников Чаяндинского месторождения.
"На прошлой неделе по нашей просьбе силами "Согаза" на месторождении отобрали пробы у всех, кто там находится. Результатов еще нет, но, по предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много. "Газпром" готов вывозить людей в регионы, откуда они к нам прибыли, якутян там практически нет. Здоровые работники будут по прилету помещаться в обсерваторы, больные – в инфекционные больницы...", – приводятся пресс-службой слова главы региона.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Якутии проводит проверку соблюдения прав вахтовых рабочих на Чаяндинском месторождении ОАО "Газпром добыча Ноябрьск". В СМИ появилась информация, что вахтовики выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом.