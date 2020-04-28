Санавиация доставила в Нарьян-Мар пять вахтовиков с коронавирусом

МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Самолет санитарной авиации доставил с УПН "Варандейское"в Нарьян-Марскую окружную больницу пять вахтовиков, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации округа.

"Сегодня ночью (в ночь на вторник) на Варандей вылетел борт санавиации. На промплощадку был доставлен врач-реаниматолог и рентген-аппарат. Утром обратным рейсом в столицу региона доставлены пять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, состояние двух пациентов оценивается как тяжёлое, ещё три пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Им будут назначены соответствующие схемы лечения.

Как сообщил замглавврача Ненецкой окружной больницы Андрей Паневин, медики, экипаж борта и водители были полностью экипированы в противоэпидемические костюмы и снабжены средствами индивидуальной защиты. Транспортные средства после доставки пациентов были обработаны дезинфицирующими средствами.

Всего в Ненецком округе на утро вторника выявлено 30 случаев коронавирусной инфекции, один человек выздоровел, все остальные – работники УПН "Ванадейское". На Варандее расконсервированы общежития, где оборудован лечебный корпус и обсерватор.