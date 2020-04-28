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Культура
2020-04-28T15:19
https://ria.ru/20200428/1570677351.html
СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024555_0:104:2910:1742_1036x0_80_0_0_3f823ffd012c98a5b059b86fbb5847ac.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, с кем встречается Эмма Уотсон

15:19 28.04.2020
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© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Эмма Уотсон на показе фильма "Красавица и чудовище" в Нью-Йорке
Актриса Эмма Уотсон на показе фильма Красавица и чудовище в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что британская актриса Эмма Уотсон ("Гарри Поттер", "Маленькие женщины") встречается с 30-летним бизнесменом из Калифорнии Лео Александром Робинтоном, сообщил источник Daily Mail.

"Эмма и Лео сделали все возможное, чтобы сохранить отношения в тайне. После того, как в октябре прошлого года их впервые увидели в Лонодне, он удалился из всех соцсетей, пытаясь защитить их роман", — прокомментировал инсайдер.

По его информации, отношения у Робинтона и Уотсон настолько серьезные, что она даже познакомила своего друга с родителями: Жаклин Льюсби и Крисом Уотсоном.
О Лео известно, что ранее он работал в компании, специализирующейся на легальном производстве конопли, но в июне 2019 года покинул ее. У него есть брат-близнец Арчи, а также старший брат Чарли (35 лет) и сестры: Лили (36 лет) и Дейзи (33 года).
Младшая училась в Гарварде и подписана на Эмму Стоун в инстаграме. Как сообщает Daily Mail, она так же, как и актриса увлекается йогой.
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