Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T13:03
https://ria.ru/20200428/1570677226.html
В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса

13:03 28.04.2020
2214
© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Продолжающееся снижение темпов распространения нового коронавируса в Бельгии позволяет приступать к постепенному смягчению мер изоляции, заявил официальный представитель кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Бенуа Ремакер.
"Представленные сегодня цифры демонстрируют, что есть тенденция на снижение. Это важно, потому что теперь мы можем постепенно переходить к смягчению некоторых усиленных мер со следующего понедельника", - сказал бельгийский представитель на пресс-конференции в Брюсселе.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
В то же время, по его словам, для сохранения существующей тенденции необходимы дополнительные усилия. "Кривая заболеваемости зависит от нашего поведения", - подчеркнул представитель кризисного штаба.
Он добавил, что "полностью в ближайшие месяцы этот вирус никуда не уйдет, и обществу придется уживаться с ним".
По данным кризисного штаба, число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 647 человек, скончались 134 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Таким образом, общее число заболевших с начала вспышки в середине марта на сегодня составляет 47 334, общее число скончавшихся - 7331 (с учетом всех подтвержденных и подозрительных случаев).
Медики констатируют тенденцию на снижение числа пациентов больниц, госпитализированных с коронавирусом. За минувшие 24 часа зафиксировано 123 новых госпитализаций (накануне сообщалось о 127 госпитализированных).
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок придется продолжить и после снятия ограничений на передвижения.
С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
440100
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБрюссельБельгияВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
15:38В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
15:38Ценность Победы с каждым годом все очевиднее, заявил президент Киргизии
15:34Трамп не верит, что Китай преднамеренно "выпустил" коронавирус
15:34Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
15:33В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса
15:30Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
15:29Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
15:28Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии
15:26В Липецкой области продлили режим самоизоляции
15:26Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
15:23Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в "Ленэкспо"
15:23Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
15:22Число жертв коронавируса в мире превысило 270 тысяч
15:21Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
15:17Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19
15:16В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
15:15Кадеты выяснили судьбу 115 воинов, захороненных в Ростовской области
15:13Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
15:12В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
Лента новостейМолния