В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Продолжающееся снижение темпов распространения нового Продолжающееся снижение темпов распространения нового коронавируса Бельгии позволяет приступать к постепенному смягчению мер изоляции, заявил официальный представитель кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Бенуа Ремакер.

"Представленные сегодня цифры демонстрируют, что есть тенденция на снижение. Это важно, потому что теперь мы можем постепенно переходить к смягчению некоторых усиленных мер со следующего понедельника", - сказал бельгийский представитель на пресс-конференции в Брюсселе

В то же время, по его словам, для сохранения существующей тенденции необходимы дополнительные усилия. "Кривая заболеваемости зависит от нашего поведения", - подчеркнул представитель кризисного штаба.

Он добавил, что "полностью в ближайшие месяцы этот вирус никуда не уйдет, и обществу придется уживаться с ним".

По данным кризисного штаба, число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 647 человек, скончались 134 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус.

Таким образом, общее число заболевших с начала вспышки в середине марта на сегодня составляет 47 334, общее число скончавшихся - 7331 (с учетом всех подтвержденных и подозрительных случаев).

Медики констатируют тенденцию на снижение числа пациентов больниц, госпитализированных с коронавирусом. За минувшие 24 часа зафиксировано 123 новых госпитализаций (накануне сообщалось о 127 госпитализированных).

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок придется продолжить и после снятия ограничений на передвижения.

С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.