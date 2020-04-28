МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Израиль не планирует вводить визы для россиян на фоне пандемии коронавируса, сказал временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский.

"Я не вижу какого-то изменения и какой-то дополнительной меры, которая касается виз. Между нашими странами действует безвизовый режим, и я думаю, что этот режим будет продолжаться. Во всяком случае, с израильской стороны не предвидится никаких изменений в этом направлении", — сказал дипломат на онлайн-пресс-конференции, организованной Единым информационным центром еврейских организаций России.

При этом он отметил, что вопрос об открытии страны для иностранных туристов "будет на более позднем этапе, пока еще нет регулярных рейсов ни с одной страной, поэтому сначала мы открываем сферу внутреннего туризма".

"Вопрос открытия для иностранного туризма будет рассматриваться позже, поэтому сейчас трудно сказать, какие меры будут для иностранных туристов. Одно могу сказать, тут не будет особенных мер для туристов из разных стран, они будут едины для всех", — добавил Белоцерковский.