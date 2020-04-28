В Кировской области число заразившихся коронавирусом достигло 489

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 24 жителей Кировской области , общее число заболевших увеличилось до 489 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 465 случаев новой коронавирусной инфекции. Трое пациентов скончались.

"По состоянию на утро 28 апреля выявлено 24 случая заражения инфекцией нового типа. Число случаев коронавируса в регионе достигло 489. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число зараженных зарегистрировано в городе Кирове. На сегодняшний день выявлено 183 случая. Случаи коронавиуса есть во всех районах областного центра.

"Выписаны из инфекционных госпиталей с выздоровлением еще три пациента. Общее число выздоровевших составляет 41 человек", - подчеркивается в сообщении.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4604 взрослых и 571 ребенок. Лабораториями региона проведено 1750 исследований на COVID-19, обследованы 1436 человек. Всего за время наблюдения тестирование на коронавирус прошли 34 047 человек.