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2020-04-28T13:00
https://ria.ru/20200428/1570676903.html
С экс-заммэра Якутска сняли обвинения во взятке в 114 миллионов рублей
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РИА Новости

С экс-заммэра Якутска сняли обвинения во взятке в 114 миллионов рублей

13:00 28.04.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Бывшему заместителю мэра Якутска Василию Гоголеву, обвинявшемуся в рекордной для республики взятке в 114 миллионов рублей, теперь вменяется только превышение полномочий, расследование дела завершено, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.
Гоголев был задержан в июне 2019 года, ему предъявили обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Ранее следствие сообщало, что девелопер передал ему взятку в виде прав на недвижимость в строящемся жилом доме на 1491 квадратный метр, которая оценивалась в 114 миллионов рублей. Чиновника поместили под стражу, менее чем через два месяца перевели под домашний арест, но в августе Верховный суд отменил это решение и вернул в СИЗО к тому моменту уже отстраненного от должности Гоголева.
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"В ходе расследования проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, большое количество судебных экспертиз, в результате чего действия Гоголева квалифицированы по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - сказала Дворецкая.
Другие два фигуранта дела - гендиректор группы компаний "Утум+" Георгий Карамзин и предпринимательница Татьяна Самсонова. Первый обвиняется в подстрекательстве и пособничестве превышению должностных полномочий вторая - в пособничестве превышению должностных полномочий.
"Гоголев полностью признал вину в совершенном преступлении. Экс-заместитель главы города сознался в оказании давления на руководство одной из коммерческих фирм в сфере строительства, в результате чего его действиями, а также действиями Карамзина и Самсоновой, которые оказали ему содействие, указанной фирме причинен имущественный вред в размере свыше 165 миллионов рублей", - говорится в релизе.
СУСК отмечает, что Гоголев активно способствовал расследованию преступления, изобличению других обвиняемых, в связи с чем следствие ходатайствовало об изменении ему меры пресечения на домашний арест, и сегодня Якутский городской суд выпустил его из СИЗО.
"В ходе предварительного расследования приняты меры к возмещению причиненного преступлением ущерба – следователем наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на сумму свыше 90 миллионов рублей. В ближайшее время обвиняемым для ознакомления будут предоставлены материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - заключила Дворецкая.
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Якутский городской судЯкутскПроисшествия
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