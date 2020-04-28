Во Владимирской области госпитализировали пациента, нарушившего карантин

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Пациент c коронавирусной инфекцией, нарушавший карантин, принудительно госпитализирован во Владимирской области, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по региону.
Всего на территории Владимирской области, по данным на утро вторника, было зарегистрировано 597 случаев заболевания. Шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Одиннадцать пациентов выздоровели.
"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах подано исковое заявление о принудительном помещении под медицинское наблюдение жителя Мурома в связи с выявлением у данного лица новой коронавирусной инфекции COVID-2019", - говорится в сообщении.
Как проинформировала управление больница №3 Мурома, постановление об изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра было вручено гражданину только на четвертые сутки с момента его вынесения, так как дверь приходившим к нему домой медицинским работникам никто не открывал. При этом, со слов соседей, пациент периодически появлялся на улице.
"Муромским городским судом исковое заявление Территориального отдела рассмотрено и... было вынесено решение о принудительном помещении гражданина под медицинское наблюдение в ГБУЗ ВО "МГБ №3" (горбольницу №3) до полного выздоровления. Решение обращено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении управления.
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