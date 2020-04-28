Во Владимирской области госпитализировали пациента, нарушившего карантин

"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах подано исковое заявление о принудительном помещении под медицинское наблюдение жителя Мурома в связи с выявлением у данного лица новой коронавирусной инфекции COVID-2019", - говорится в сообщении.

Как проинформировала управление больница №3 Мурома, постановление об изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра было вручено гражданину только на четвертые сутки с момента его вынесения, так как дверь приходившим к нему домой медицинским работникам никто не открывал. При этом, со слов соседей, пациент периодически появлялся на улице.