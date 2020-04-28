Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 18

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции во Владимирской области, выросло с 11 до 18, сообщила администрация региона.
Всего на территории Владимирской области, по данным на утро вторника, было зарегистрировано 597 случаев заболевания. Шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Одиннадцать пациентов выздоровели.
"Восемнадцать пациентов с новой коронавирусной инфекцией выздоровели: 6 – в Муроме, 5 – во Владимире, 3 – в Гусь-Хрустальном, по 2 – в Александрове и Коврове", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.