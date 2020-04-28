Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Двадцать три из 70 пациентов в Двадцать три из 70 пациентов в Тульской области , у которых за сутки была подтверждена коронавирусная инфекция, заразились в столичном регионе, сообщает во вторник областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.

"Болезнь зафиксирована у жителей Тулы , Донского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 23 человека работают в столичном регионе, 10 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что утром во вторник в регионе зарегистрирован еще один случай выздоровления от COVID-19. "Житель Тулы, ребенок, проходил лечение на дому под медицинским наблюдением. У него болезнь протекала в легкой форме", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 783 человек, 63 выздоровели. Умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.