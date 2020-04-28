В Иране за сутки умер 71 человек с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 28 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло 92,6 тысячи случаев, из которых почти 5,9 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1112 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся достигло 92 584. К счастью, поправились 72 439 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за последние 24 часа скончался 71 человек. Число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе в стране, достигло 5 877.
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