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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T13:01
https://ria.ru/20200428/1570676216.html
В Иране за сутки умер 71 человек с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591692_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_40b5f28f5400305eb0d52cc4a4e7e505.jpg
РИА Новости

В Иране за сутки умер 71 человек с коронавирусом

12:50 28.04.2020 (обновлено: 13:01 28.04.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
ТЕГЕРАН, 28 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло 92,6 тысячи случаев, из которых почти 5,9 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1112 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся достигло 92 584. К счастью, поправились 72 439 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
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По его словам, за последние 24 часа скончался 71 человек. Число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе в стране, достигло 5 877.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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