В больнице в Коммунарке лечатся почти 600 пациентов

"28.04.20. За сутки поступило 37. Состоит на лечении 592. Из них: с диагнозом пневмония - 591/100%, COVID подтвержденных – 374/63%. На кислороде вне ОРИТ - 171/29%. В ОРИТ – 61/10%, на ИВЛ – 29 (4,9% от общего числа пациентов или 47,5% от числа больных ОРИТ)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.