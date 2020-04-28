В "Аэрофлоте" рассказали, где стоят приземленные из-за пандемии самолеты

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 150 приземленных из-за пандемии коронавируса самолетов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" находятся в московском аэропорту "Шереметьево", 64 - в других российских аэропортах, сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.
"В "Аэрофлоте" 247 кораблей. 64 машины базируются в разных аэропортах России, там, где мы смогли договориться, потому что каждый аэропорт сейчас испытывает дефицит стоянок, потому что свои компании, которые находились в этом аэропорту, также требуют мест стоянок. Порядка 150 машин, которые мы используем так или иначе в "Шереметьево", - они также в базовом аэропорту в основном проходят отстой на время пандемии", - сказал Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
"Аэрофлот" также был вынужден сократить количество рейсов по РФ в апреле и мае в связи с ограниченным спросом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.