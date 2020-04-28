В Тульской области умер шестой пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.