В Тульской области умер шестой пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 апр – РИА Новости. Житель Тулы, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал шестым умершим с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
"В тульском инфекционном госпитале скончался 46-летний житель Тулы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина был госпитализирован в тульскую больницу с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что у пациента были тяжелые сопутствующие заболевания.
"В связи с отсутствием положительной динамики пациент переведен в инфекционный госпиталь, в ходе лечения переведен на ИВЛ. На фоне нарастания дыхательной недостаточности пациент умер", - говорится в сообщении.
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