Эксперт заявил, что регистрация смартфонов по IMEI себя не оправдает

Перепись по IMEI и закрытые границы: как "белеет" в РФ рынок смартфонов На фоне принятых карантинных мер объемы "теневых" поставок телефонов в России сократились в несколько раз. Цены на официальные и "серые" устройства уже почти сравнялись. Теперь власти хотят ввести обязательную регистрацию аппаратов по заводскому номеру.