Эксперт заявил, что регистрация смартфонов по IMEI себя не оправдает

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Обязательная регистрация смартфонов приведет к подорожанию устройств, но в итоге себя не оправдает, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Газета "Коммерсант" во вторник со ссылкой на доработанный законопроект группы сенаторов сообщила, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года. В марте глава Россвязи Олег Духовницкий говорил РИА Новости, что регистрацию смартфонов по IMEI можно запустить "достаточно быстро".
"Регистрация IMEI-кода – это как регистрация VIN-номера автомобиля, который присваивается аппарату еще на производстве. В качестве обязательной меры для граждан это обернется, в первую очередь, усложнением процедуры покупки. Кроме того, появится скрытый налог в виде 100 рублей за каждую регистрацию нового аппарата, который, естественно, ляжет на покупателя", - сказал Курочкин.
Однако, по его словам, такая мера себя в конечном итоге не оправдает. "Как "перебивают" номера автомобилей, так будут поступать и с гаджетами. Для этого существуют определенные программы, а в некоторых аппаратах в самой прошивке встроена возможность смены IMEI-номера, и при определенной квалификации нарушителя она произведется очень легко", - уточнил эксперт.
Курочкин добавил, что введение регистрации также создаст проблемы при ремонте телефона: чтобы не допустить несанкционированной замены IMEI-кода, можно будет ремонтировать аппараты только в специальных авторизованных сервисах с, опять же, авторизованными запасными частями.
28 апреля, 12:20АкцентыПерепись по IMEI и закрытые границы: как "белеет" в РФ рынок смартфоновНа фоне принятых карантинных мер объемы "теневых" поставок телефонов в России сократились в несколько раз. Цены на официальные и "серые" устройства уже почти сравнялись. Теперь власти хотят ввести обязательную регистрацию аппаратов по заводскому номеру.