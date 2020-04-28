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2020-04-28T19:07
https://ria.ru/20200428/1570675933.html
Эксперт заявил, что регистрация смартфонов по IMEI себя не оправдает
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РИА Новости

Эксперт заявил, что регистрация смартфонов по IMEI себя не оправдает

12:46 28.04.2020 (обновлено: 19:07 28.04.2020)
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Обязательная регистрация смартфонов приведет к подорожанию устройств, но в итоге себя не оправдает, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Газета "Коммерсант" во вторник со ссылкой на доработанный законопроект группы сенаторов сообщила, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года. В марте глава Россвязи Олег Духовницкий говорил РИА Новости, что регистрацию смартфонов по IMEI можно запустить "достаточно быстро".
"Регистрация IMEI-кода – это как регистрация VIN-номера автомобиля, который присваивается аппарату еще на производстве. В качестве обязательной меры для граждан это обернется, в первую очередь, усложнением процедуры покупки. Кроме того, появится скрытый налог в виде 100 рублей за каждую регистрацию нового аппарата, который, естественно, ляжет на покупателя", - сказал Курочкин.
Однако, по его словам, такая мера себя в конечном итоге не оправдает. "Как "перебивают" номера автомобилей, так будут поступать и с гаджетами. Для этого существуют определенные программы, а в некоторых аппаратах в самой прошивке встроена возможность смены IMEI-номера, и при определенной квалификации нарушителя она произведется очень легко", - уточнил эксперт.
Курочкин добавил, что введение регистрации также создаст проблемы при ремонте телефона: чтобы не допустить несанкционированной замены IMEI-кода, можно будет ремонтировать аппараты только в специальных авторизованных сервисах с, опять же, авторизованными запасными частями.
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
28 апреля, 12:20Акценты
Перепись по IMEI и закрытые границы: как "белеет" в РФ рынок смартфоновНа фоне принятых карантинных мер объемы "теневых" поставок телефонов в России сократились в несколько раз. Цены на официальные и "серые" устройства уже почти сравнялись. Теперь власти хотят ввести обязательную регистрацию аппаратов по заводскому номеру.
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Алексей КурочкинСильная РоссияОлег ДуховницкийТехнологииОбщество
Популярные комментарии
И они говорят, что после карантина удалят всю информацию данную для электронной пропусков. Нас как стадо маркируют. Осталось только чипировать всех поголовно.
28 апреля, 13:09
Ilya Mineev
11330616
Оборзели окончательно! Ещё о каких-то правах и свободах говорят. Об изменениях в Конституцию. Предлагаю внести в Конституцию обязанность граждан иметь смартфон, вшитый чип
28 апреля, 13:10
Юрий Некто
6793525
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