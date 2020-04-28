В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Больше половины из 39 заболевших Больше половины из 39 заболевших коронавирусом Калининградской области за последние сутки выявлены при обследовании в очаге заболевания — калининградской областной клинической больнице, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в регионе выявлено 39 случаев коронавирусной инфекции. Среди них - семь случаев пневмонии, 11 случаев ОРВИ. Также 21 случай бессимптомного проявления коронавирусной инфекции выявлен при обследовании лиц из группового очага инфекции — калининградской областной клинической больницы", - сообщили в штабе.

В оперштабе добавили, что всех заболевших и инфицированных госпитализировали. Определён круг контактировавших с ними людей для организации медицинского наблюдения.

"И губернатор и министр здравоохранения и Роспотребнадзор уже неоднократно говорили о том, что подобные локальные вспышки будут периодически возникать в медицинских учреждениях. На такие случаи есть отработанные протоколы поведения сотрудников и обработки помещений", - добавили в штабе.

По данным оперштаба, на 28 апреля на COVID-19 обследовано 16,5 тысячи человек. Выявлено 303 случая заражения, 66 человек из них выздоровели, трое умерли. Под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи человек, в том числе 163 в условиях обсерватора.