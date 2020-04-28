В Испании более 285 тысяч человек потеряли работу из-за COVID-19

"Число занятых сократилось на 285.600 в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим периодом (на 1,43%) и составляет 19 681 300 человек", - сообщил INE.

Самая большая потеря рабочих мест коснулась сферы услуг (275 900), сельского хозяйства (9 100) и строительства (6200). В то же время 5600 человек нашли работу в области промышленного производства.

Согласно критериям Международной организации труда безработными считаются те люди, которые не имеют работы и активно ее ищут. То есть, статистика не отражает ситуацию с тысячами людей, действия контрактов которых были временно приостановлены (ERTE - процедура о временном регулировании занятости - позволяет работодателям временно приостанавливать отношения с сотрудником (или сокращать его рабочие часы), не прерывая при этом контракта, сотрудник получает пособие по безработице от государства (70% от зарплаты). -0-