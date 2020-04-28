В Хабаровском крае рассказали о новых случаях коронавируса

"В Хабаровском крае выявлено 28 случаев COVID-19. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, четверо пациентов старше 65 лет, а том числе двое старше 80 лет, четыре ребенка в возрасте от одного года до 12 лет", - говорится в сообщении.