В Хабаровском крае рассказали о новых случаях коронавируса

ХАБАРОВСК, 28 апр – РИА Новости. Двадцать восемь новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Хабаровском крае, среди новых заболевших четыре ребенка в возрасте от одного года до 12 лет, сообщает минздрав региона во вторник.
"В Хабаровском крае выявлено 28 случаев COVID-19. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, четверо пациентов старше 65 лет, а том числе двое старше 80 лет, четыре ребенка в возрасте от одного года до 12 лет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди них жители Хабаровска и Ванинского района. Все они заразились от ранее заболевших людей и находились в изоляции. Часть из них являются бессимптомными носителями, выявленными при проведении эпидемического расследования.
Уточняется, что всего в крае на вечер вторника зарегистрировано 467 случаев заболевания, из них 53 вылечились, пять человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.