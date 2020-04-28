Песков оценил сообщения об отдельном плане поддержки среднего класса

"Нет, такого плана нет, и его и не должно быть. Есть меры поддержки всему населению. Всему населению. И выделять только средний класс, конечно, это совершенно неверный подход", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля план, как не допустить обеднения среднего класса.