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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T12:44
https://ria.ru/20200428/1570675409.html
Песков оценил сообщения об отдельном плане поддержки среднего класса
https://cdn24.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_0:206:2911:1843_1036x0_80_0_0_d6482cf94f087fbed289f13a18a485c9.jpg
РИА Новости

Песков оценил сообщения об отдельном плане поддержки среднего класса

12:39 28.04.2020 (обновлено: 12:44 28.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Неверно говорить об отдельном плане для поддержки среднего класса в связи с пандемией коронавируса, есть программа для всей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, такого плана нет, и его и не должно быть. Есть меры поддержки всему населению. Всему населению. И выделять только средний класс, конечно, это совершенно неверный подход", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля план, как не допустить обеднения среднего класса.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
28 апреля, 12:28Распространение нового коронавируса
В Кремле считают, что прогнозы о рисках для среднего класса вряд ли верны
Он напомнил, что есть два пакета мер поддержки, которые уже были обнародованы, и продолжается очень внимательный мониторинг ситуации.
На уточняющий вопрос, стремятся ли в Кремле сохранять средний класс, Песков сказал: "Любая страна стремится, а как же? Это не в Кремле, а любое государство стремится. Конечно".
На вопрос о том, стремятся ли сохранить тот средний класс, о котором ранее говорил глава государства, причисляя к нему большинство населения страны, Песков отметил, что есть различные методики определения среднего класса. "Когда об этом говорил Владимир Путин, он говорил о разных методиках определения среднего класса. И в первую очередь, методиках международных организаций", - сказал Песков.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
"Речь идет о необходимости минимизации последствий для всех людей в нашей стране, последствий коронавирусного кризиса. И в том числе, экономического измерения этого кризиса. Не выделяя среднего класса", - подчеркнул он.
Песков напомнил, что в первом пакете мер поддержки были шаги, направленные на поддержку в первую очередь нуждающихся слоев населения. "Именно это являлось и является приоритетом", - заключил он.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
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