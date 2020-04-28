В Липецкой области завершился сев зерновых и бобовых

ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия не помешали аграриям Липецкой области завершить сев гороха, яровой пшеницы, ячменя и овса на площади 354 тысячи гектаров из 419 тысяч запланированных, сообщил глава региона . Неблагоприятные погодные условия не помешали аграриям Липецкой области завершить сев гороха, яровой пшеницы, ячменя и овса на площади 354 тысячи гектаров из 419 тысяч запланированных, сообщил глава региона Игорь Артамонов

Он добавил, что из зерновых осталось посеять кукурузу на зерно, из крупяных – гречиху. Сахарной свеклой засеяно 82% площадей, семенами подсолнечника 72% от намеченных площадей, что составляет 144 тысячи гектаров земли. Практически завершен сев рапса.

Некоторые районы уже приступили к посадке картофеля. На очереди соя. К ее севу аграрии приступят, как только позволит погода.

По словам главы региона, агропромышленный комплекс – один из главных секторов областной экономики, наиболее технологичных и инновационных.