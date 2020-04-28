В Саранске объяснили, почему люди в противогазах хоронят умерших в поле

"Видео было снято на городском кладбище в поселке Пушкино городского округа Саранск. Еще несколько лет назад для расширения действующего кладбища был определен прилегающий к нему участок площадью более 40 гектаров, который раньше использовался для выращивания сельскохозяйственных культур. С апреля 2020 года его начали использовать под новые захоронения, и пока там всего несколько могил", - объяснили в администрации Саранска.