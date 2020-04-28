В Саранске объяснили, почему люди в противогазах хоронят умерших в поле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Всех умерших на всех кладбищах Мордовии хоронят ритуальные бригады в средствах индивидуальной защиты, в том числе на новом кладбище под Саранском, где пока появилось только несколько могил среди большого поля, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Местные жители в соцсетях обсуждают видеозапись похорон, которые в чистом поле недалеко от аэропорта Саранска проводят люди в противогазах и костюмах химзащиты.
"Видео было снято на городском кладбище в поселке Пушкино городского округа Саранск. Еще несколько лет назад для расширения действующего кладбища был определен прилегающий к нему участок площадью более 40 гектаров, который раньше использовался для выращивания сельскохозяйственных культур. С апреля 2020 года его начали использовать под новые захоронения, и пока там всего несколько могил", - объяснили в администрации Саранска.
Собеседница агентства подчеркнула, что костюмы химзащиты и респираторы на работниках кладбища объясняются общими правилами, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции. "Сейчас на всех кладбищах бригады ритуальных услуг работают в средствах индивидуальной защиты. Это могут быть респираторы, противогазы, специальные костюмы с масками. Так хоронят всех умерших, вне зависимости от причин их смерти", - пояснила она.
Ранее сообщалось, что на территории Мордовии несколько десятков человек заразились коронавирусом на похоронах в одном из сел республики, куда из Москвы приехал на поминки инфицированный родственник умершего.
"В связи с тем, что в Мордовии было несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией на похоронах, было принято решение, что бригады муниципального предприятия городского округа Саранск "Радуга - Ритуальные услуги", участвующие в погребении, на период действия режима повышенной готовности одеваются в сертифицированные средства индивидуальной защиты. После захоронения машина, на которых производилась транспортировка умершего, в обязательном порядке проходит дезинфекцию", - отметили в пресс-службе горадминистрации.
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Малолюдные проводы у могил собеседница агентства объяснила тем, что родственникам умерших из-за сложной эпидемиологической обстановки рекомендовано максимально ограничить количество присутствующих на погребении.
На территории Мордовии зафиксировано 592 случая заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались.
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