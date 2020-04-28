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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T12:35
https://ria.ru/20200428/1570673726.html
В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

12:35 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 32 жителей Мордовии, среди них пять человек, вернувшихся с работы в Москве, и их родственники, сообщает оперштаб региона.
Ранее в Мордовии было зафиксировано 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались.
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Карта распространения нового коронавируса в России
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусом. Как и ранее, существенную долю среди выявленных больных составляют люди, прибывшие из Москвы, где работают либо на постоянной, либо на временной основе. Зафиксировано пять таких случаев за последние сутки. Кроме того, COVID-19 в ряде случаев подтвержден у членов их семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди новых больных 10 человек старше 60 лет. "В Мордовии инфицированы 16 медицинских работников, 4 из них – в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении оперштаба.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
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Общее количество заболевших коронавирусом в Мордовии составляет 592 человека. Больше всего случаев заболевания – 256 – зарегистрировано в Саранске. На втором месте – Ардатовский район (82), на третьем – Рузаевский (62).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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