В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 32 жителей Мордовии, среди них пять человек, вернувшихся с работы в Москве, и их родственники, сообщает оперштаб региона.
Ранее в Мордовии было зафиксировано 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались.
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусом. Как и ранее, существенную долю среди выявленных больных составляют люди, прибывшие из Москвы, где работают либо на постоянной, либо на временной основе. Зафиксировано пять таких случаев за последние сутки. Кроме того, COVID-19 в ряде случаев подтвержден у членов их семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди новых больных 10 человек старше 60 лет. "В Мордовии инфицированы 16 медицинских работников, 4 из них – в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении оперштаба.
Общее количество заболевших коронавирусом в Мордовии составляет 592 человека. Больше всего случаев заболевания – 256 – зарегистрировано в Саранске. На втором месте – Ардатовский район (82), на третьем – Рузаевский (62).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.