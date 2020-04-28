В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусом. Как и ранее, существенную долю среди выявленных больных составляют люди, прибывшие из Москвы, где работают либо на постоянной, либо на временной основе. Зафиксировано пять таких случаев за последние сутки. Кроме того, COVID-19 в ряде случаев подтвержден у членов их семей", - говорится в сообщении.