Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом

"Естественно, федеральный центр находится в постоянном контакте с регионами. И задача, безусловно, путем сложения усилий регионов и федерального центра обеспечить принятие тех мер, которые были намечены, в данном случае сначала подготовки региональных систем здравоохранения к коронавирусной угрозе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, фиксирует ли администрация президента реализацию губернаторами возложенных на них полномочий в борьбе с коронавирусом.