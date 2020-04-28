Неверов предложил расширить кредитные каникулы и на овердрафт

"Упали обороты - теряется возможность доступа к овердрафту, а некоторые оказались в ситуации, когда не могут погасить имеющуюся задолженность с высокой процентной ставкой - по овердрафту она всегда выше, чем обычный кредит", - рассказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Как вариант решения этой проблемы - это все же временно изменить требования к методике расчета лимитов и проработать возможность кредитных каникул и по овердрафту для предприятий, чтобы не усугублять уже имеющиеся кассовые разрывы", - предложил Неверов.