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2020-04-28T12:34
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Неверов предложил расширить кредитные каникулы и на овердрафт
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РИА Новости

Неверов предложил расширить кредитные каникулы и на овердрафт

12:34 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на встрече председателя палаты Вячеслава Володина и депутатов с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной обратил внимание на проблему расчета лимитов по овердрафту для предпринимателей, которая в первую очередь затронула представителей малого и среднего бизнеса, и предложил расширить практику кредитных каникул и на овердрафт.
"Упали обороты - теряется возможность доступа к овердрафту, а некоторые оказались в ситуации, когда не могут погасить имеющуюся задолженность с высокой процентной ставкой - по овердрафту она всегда выше, чем обычный кредит", - рассказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба фракции.
"Как вариант решения этой проблемы - это все же временно изменить требования к методике расчета лимитов и проработать возможность кредитных каникул и по овердрафту для предприятий, чтобы не усугублять уже имеющиеся кассовые разрывы", - предложил Неверов.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
24 апреля, 16:50
Набиуллина назвала основные причины отказа в "кредитных каникулах"
510004
Эльвира НабиуллинаГосдума РФЕдиная РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вячеслав ВолодинСергей НеверовЭкономика
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