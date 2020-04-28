В Кабардино-Балкарии умер второй пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Второй пациент с коронавирусом скончался в Второй пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии , им стал 83-летний мужчина с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии семь пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался.

"К сожалению, за сутки скончался один человек. Это 83-летний житель Нальчика , имевший сопутствующее сердечно-сосудистое заболевание. Он несколько дней находился на аппарате ИВЛ, врачи делали все возможное, но спасти его жизнь не удалось", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за последние сутки выявлено 38 новых случаев заболевания, всего в республике зарегистрировано 367 подтвержденных случаев заражения COVID-19. "Выздоровело за сутки и выписано из госпиталя три пациента, всего выздоровевших 34 человека. Еще два человека переведены на амбулаторное наблюдение", - добавили в штабе.

По его данным, за сутки госпитализировано 8 человек, а всего в двух госпиталях находятся 143 человека, в том числе двое детей. В реанимации - 15 человек, из которых шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находится 191 человек, в том числе 34 ребенка, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остаются 1349 человек, имевших контакты с зараженными людьми.