Песков назвал единственный возможный вариант урегулирования в Ливии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва убеждена, что единственный возможный вариант урегулирования в Ливии - это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.
"В Москве по-прежнему убеждены, что единственное возможное урегулирование в Ливии может быть на рельсах, скажем так, политико-дипломатического общения, между всеми конфликтующими сторонами в первую очередь", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление Хафтара.
Он добавил, что Россия продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского процесса, и считает, что других вариантов урегулирования ливийской проблемы нет