Песков назвал единственный возможный вариант урегулирования в Ливии

"В Москве по-прежнему убеждены, что единственное возможное урегулирование в Ливии может быть на рельсах, скажем так, политико-дипломатического общения, между всеми конфликтующими сторонами в первую очередь", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление Хафтара.