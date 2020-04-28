В Кремле считают, что прогнозы о рисках для среднего класса вряд ли верны

"Вы знаете, мы сейчас читаем очень много попыток проанализировать ситуацию, мы с вами читаем очень много прогнозов, очень много вердиктов разным группам населения, разным отраслям промышленности, производства, участникам экономической жизни. Очевидно одно: ситуация непростая. И очевидно одно, что она очень сложная, и она требует большой слаженной работы от руководства страны, от правительства, от руководства регионов и от участников экономической жизни", - сказал он журналистам.

"Да, переживаются трудности. Но при этом понятно, что нужно делать, чтобы их пережить. А кто будет под большим ударом, кто под меньшим ударом, давайте мы все-таки определимся по мере развития ситуации. Еще повторяю, слишком много этих попыток проанализировать ситуацию, и очевидно, что настолько беспрецедентная эта угроза коронавируса и последствий, которые спровоцировала эта угроза для экономической жизни, что в большей части многие попытки проанализировать вряд ли попадут в яблочко", - подчеркнул Песков.