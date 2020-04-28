В Кремле не располагают официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кремль не имеет официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили его, появились ли у Кремля данные о состоянии здоровья Ким Чен Ына.
"Нет, мы не располагаем официальной информацией", - ответил Песков.
Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.