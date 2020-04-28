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Культура
2020-04-28T12:21
https://ria.ru/20200428/1570672390.html
Кинофестивали мира организуют 10-дневный онлайн-показ кино на Youtube
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РИА Новости

Кинофестивали мира организуют 10-дневный онлайн-показ кино на Youtube

12:21 28.04.2020
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© Страница We Are One на YoutubeСкриншот видео WE ARE ONE: A Global Film Festival
Скриншот видео WE ARE ONE: A Global Film Festival
© Страница We Are One на Youtube
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Крупнейшие кинофестивали мира проведут 10-дневный онлайн-показ фильмов в рамках глобального кинофестиваля We Are One: A Global Film Festival ("Мы едины: глобальный кинофестиваль" — Прим. ред.) на платформе Youtube, сообщается на официальном канале проекта в Youtube.
Отмечается, что в показе примут участие около 20 крупнейших кинофестивалей мира, включая Каннский, Берлинский, Лондонский кинофестиваль BFI, кинофестиваль "Трайбека", кинофестивали в Карловых Варах, в Нью-Йорке, Сан-Себастьяне, в Торонто, Венецианский, Сандэнс и многие другие. Ранее из-за коронавируса ряд кинофестивалей были отменены или перенесены.
Показ продлится 10 дней — с 29 мая по 7 июня. В рамках онлайн-фестиваля будут показаны игровые, документальные и короткометражные картины из программ мировых фестивалей. Расписание показов объявят позже.
Издание Deadline сообщает, что, согласно данным организаторов, программа будет включать показ "новых фильмов и классики". При этом газета отмечает, что фильмов, запланированных на предстоящие фестивали 2020 года, скорее всего в программе не будет из соображений защиты авторских прав.

"Мы часто говорим об уникальной роли, которую играет кинематограф, объединяя и вдохновляя людей, несмотря на границы и различия, помогать исцелять мир. Весь мир нуждается в лечении прямо сейчас ", — приводит издание Deadline слова Джейн Розенталь, генерального директора компании Tribeca Enterprises и соучредителя кинофестиваля "Трайбека".

Сообщается, что показ будет бесплатным, при этом зрители смогут делать пожертвования, которые пойдут в фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом. "We Are One: A Global Film Festival объединит руководителей, артистов и авторов, чтобы развлечь и помочь зрителям по всему миру. Работая с нашими выдающимися партнерами по фестивалю и YouTube, мы надеемся, что зрители смогут прочувствовать, что делает каждый фестиваль уникальным, и оценить искусство и силу кинематографа", — добавила Розенталь.
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