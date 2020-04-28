Кинофестивали мира организуют 10-дневный онлайн-показ кино на Youtube

Отмечается, что в показе примут участие около 20 крупнейших кинофестивалей мира, включая Каннский, Берлинский, Лондонский кинофестиваль BFI, кинофестиваль "Трайбека", кинофестивали в Карловых Варах, в Нью-Йорке, Сан-Себастьяне, в Торонто, Венецианский, Сандэнс и многие другие. Ранее из-за коронавируса ряд кинофестивалей были отменены или перенесены.

Показ продлится 10 дней — с 29 мая по 7 июня. В рамках онлайн-фестиваля будут показаны игровые, документальные и короткометражные картины из программ мировых фестивалей. Расписание показов объявят позже.

"Мы часто говорим об уникальной роли, которую играет кинематограф, объединяя и вдохновляя людей, несмотря на границы и различия, помогать исцелять мир. Весь мир нуждается в лечении прямо сейчас ", — приводит издание Deadline слова Джейн Розенталь, генерального директора компании Tribeca Enterprises и соучредителя кинофестиваля "Трайбека".

Сообщается, что показ будет бесплатным, при этом зрители смогут делать пожертвования, которые пойдут в фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом. "We Are One: A Global Film Festival объединит руководителей, артистов и авторов, чтобы развлечь и помочь зрителям по всему миру. Работая с нашими выдающимися партнерами по фестивалю и YouTube, мы надеемся, что зрители смогут прочувствовать, что делает каждый фестиваль уникальным, и оценить искусство и силу кинематографа", — добавила Розенталь.