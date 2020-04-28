В Орловской области число случаев коронавируса достигло 460

БРЯНСК, 28 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Орловской области увеличилось до 460 человек после того, как за сутки было подтверждено ещё 53 случая заболевания, говорится в сообщении правительства.
"На данный момент в Орловской области подтверждено 53 случаев заболевания коронавирусом. По контакту - 46, прибывшие - 7 человек", - говорится в сообщении.
Общее количество заболевших в Орловской области – 460. Ранее сообщалось о смерти двух жителей региона с диагнозом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф