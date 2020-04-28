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75 лет Великой Победы
2020-04-28T12:26
https://ria.ru/20200428/1570672313.html
В России стартовала 15-я по счету акция "Георгиевская ленточка"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570671641_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_659e25735fb5b8d71253393b1b34371e.jpg
РИА Новости

В России стартовала 15-я по счету акция "Георгиевская ленточка"

12:19 28.04.2020 (обновлено: 12:26 28.04.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в 15-й раз стартовала в РФ, в этом году из-за коронавируса она пройдет в новом формате, сообщает пресс-служба движения "Волонтеры Победы".
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах МИА "Россия сегодня". С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. "Волонтеры Победы" помогают в организации акции уже шестой год. За это время активисты движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья.
"В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция "Георгиевская ленточка" в нашей стране пройдет в новом усовершенствованном формате... Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагается найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них", - говорится в сообщении.
Посты в соцсетях предлагается отметить тематическими хэштегами и передать эстафету пяти друзьям. Те, у кого ленточка не сохранилась, смогут найти виртуальную георгиевскую ленту на официальной странице "Волонтеров Победы" в Instagram и наложить ее на свою фотографию.
Также волонтеры передают ленты в магазины, аптеки, пожилым людям и ветеранам, находящимся на самоизоляции, а также медицинским работникам и сотрудникам силовых структур. Все ленты предварительно дезинфицируются и обрабатываются.
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28 апреля, 12:0975 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)Жизнь без преградОбщество
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