В России стартовала 15-я по счету акция "Георгиевская ленточка"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в 15-й раз стартовала в РФ, в этом году из-за коронавируса она пройдет в новом формате, сообщает пресс-служба движения "Волонтеры Победы".

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах МИА "Россия сегодня". С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. "Волонтеры Победы" помогают в организации акции уже шестой год. За это время активисты движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция "Георгиевская ленточка" в нашей стране пройдет в новом усовершенствованном формате... Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагается найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них", - говорится в сообщении.

Посты в соцсетях предлагается отметить тематическими хэштегами и передать эстафету пяти друзьям. Те, у кого ленточка не сохранилась, смогут найти виртуальную георгиевскую ленту на официальной странице "Волонтеров Победы" в Instagram и наложить ее на свою фотографию.