В инфекционном центре "Вороновское" лечатся почти 160 пациентов

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 апреля состоит на лечении 158 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 157, подтверждённых с COVID – 95, с кислородной поддержкой – 69, на ИВЛ – 2", - написал Переходов в Facebook.