В инфекционном центре "Вороновское" лечатся почти 160 пациентов

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Почти 160 пациентов лечатся в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", из них 95 - с COVID-19, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 апреля состоит на лечении 158 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 157, подтверждённых с COVID – 95, с кислородной поддержкой – 69, на ИВЛ – 2", - написал Переходов в Facebook.
Он добавил, что за сутки поступило 16 пациентов.
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