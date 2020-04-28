Заместитель гендиректора "Аэрофлота" заразился коронавирусом

Глава "Аэрофлота" не уточнил, о ком именно идет речь.

Ранее Савельев рассказывал, что один пилот и пять стюардесс "Аэрофлота" заболели коронавирусом. Всего в "Аэрофлоте" 8,6 тысячи человек кабинных экипажей: стюардессы и стюарды, а также 2,7 тысячи пилотов.