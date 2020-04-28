Заместитель гендиректора "Аэрофлота" заразился коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один из заместителей генерального директора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" заболел коронавирусом, сообщил глава перевозчика Виталий Савельев.
"У меня совсем недавно один из заместителей показал положительный тест на коронавирус. Он сейчас находится дома", - сообщил Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава "Аэрофлота" не уточнил, о ком именно идет речь.
Ранее Савельев рассказывал, что один пилот и пять стюардесс "Аэрофлота" заболели коронавирусом. Всего в "Аэрофлоте" 8,6 тысячи человек кабинных экипажей: стюардессы и стюарды, а также 2,7 тысячи пилотов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались. В России на сегодняшний день более 93,5 тысячи зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.