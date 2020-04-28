В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 9511

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии превысило 9,5 тысяч, за сутки выявлено 415 новых случаев, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 9511, скончались 773 человека, вылечились 1254.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.