На Вологодчине готовят дополнительные койки для заболевших COVID-19

ВОЛОГДА, 28 апр - РИА Новости. В медучреждениях города В медучреждениях города Череповца Вологды к 15 мая могут увеличить количество мест для больных с коронавирусом с 580 до 1,3 тысячи, если коэффициент заболеваемости в Вологодской области начнет расти в Вологодской области, сообщил РИА Новости в понедельник председатель правительства региона Антон Кольцов.

По его словам, норматив в 580 коек, рекомендованный Минздравом для Вологодской области на первом этапе распространения инфекции, уже выполнен. На втором этапе дополнительные койки будут развернуты в Череповце в монопрофильном госпитале и в областной больнице №2, в одном вологодском и одном череповецком роддомах.

"Это потребует дополнительного переоборудования для возможности подключения коек к системе подачи кислорода. В течение майских праздников этот вопрос также решим",- сказал Кольцов на заседании регионального оперативного штаба.

Он добавил, что из развернутых сейчас 580 коек для пациентов с коронавирусом, 470 подключены к системе подачи кислорода, что больше показателя в 70%, рекомендованного Минздравом. Кроме того, в распоряжении медиков на сегодня есть 111 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"У нас заключен контракт на 30 ИВЛ по линии Минпромторга, и мы ожидаем поставку первой партии – 15 аппаратов ИВЛ - до 7 мая. Вторую половину – до 15 мая. Заключено соглашение на поставку еще 38 ИВЛ в течение мая. И дальше будем работать над потребностью",- сказал Кольцов.