Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену и шпионаж

ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену и шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
"Фигурант уголовного дела, возбужденного по статьям 320 ("госизмена" - ред.), 321 ("шпионаж" - ред.) УК ДНР во время нахождения на территории, временно подконтрольной органам власти Украины, был привлечен сотрудниками иностранной разведки (Службы безопасности Украины) к негласному сотрудничеству", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По данным ведомства, обвиняемый собирал информацию о численности личного состава и местах дислокации воинских частей ДНР. Эти данные он передавал представителю СБ Украины "для использования их против безопасности республики".
"Приговором апелляционной палаты Верховного суда ДНР подсудимый признан виновным и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - добавили в Генпрокуратуре.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения