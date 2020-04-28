Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену и шпионаж

"Фигурант уголовного дела, возбужденного по статьям 320 ("госизмена" - ред.), 321 ("шпионаж" - ред.) УК ДНР во время нахождения на территории, временно подконтрольной органам власти Украины, был привлечен сотрудниками иностранной разведки (Службы безопасности Украины) к негласному сотрудничеству", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

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По данным ведомства, обвиняемый собирал информацию о численности личного состава и местах дислокации воинских частей ДНР. Эти данные он передавал представителю СБ Украины "для использования их против безопасности республики".