В Рязанской области выявили еще 101 случай коронавируса

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

БРЯНСК, 28 апр – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Рязанской области выросло до 788 после того, как за минувшие сутки был подтвержден еще 101 случай заболевания, сообщает правительство региона.

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 28 апреля в регионе выявлен еще 101 случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 788 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 52 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 840 человек.

В настоящее время выздоровели 57 человек, 40 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет - 321 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 66.

В субботу правительство региона сообщило о смерти 66-летнего мужчины с подтвержденным диагнозом СОVID-19.