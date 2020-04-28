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2020-04-28T12:13
https://ria.ru/20200428/1570671879.html
В Киеве два человека пострадали из-за взрыва гранаты в жилом доме
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РИА Новости

В Киеве два человека пострадали из-за взрыва гранаты в жилом доме

12:13 28.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Киеве
Скорая помощь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 апр – РИА Новости. Взрыв гранаты произошел в многоэтажном доме в Киеве, пострадали два человека, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в ночь на вторник поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме в Дарницком районе, на место выехали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и врачи.
"На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
Указывается, что в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты. Полицейские установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес ее из квартиры, в какой-то момент она остались без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Место взрыва на улице Хорошева в Волгограде
28 апреля, 09:25
У пострадавшего при взрыве в Волгограде нашли боеприпасы в гараже
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КиевУкраинаВ мире
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