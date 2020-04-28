В Киеве два человека пострадали из-за взрыва гранаты в жилом доме

По данным полиции, в ночь на вторник поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме в Дарницком районе, на место выехали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и врачи.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Указывается, что в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты. Полицейские установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес ее из квартиры, в какой-то момент она остались без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения.