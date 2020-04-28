В Нижегородской области еще 89 человек заболели коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 89 жителей Коронавирус подтвержден еще у 89 жителей Нижегородской области , общее количество заболевших составляет 1663 человека, 158 человек выписаны из больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 1574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 116 излечившихся пациентов были выписаны из больницы, 9 человек скончались.

"По состоянию на 28 апреля в Нижегородской области подтверждено еще 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1663 человек. 158 человек выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.

Всего в регионе протестированы на новую коронавирусную инфекцию 66 025 человек.

"Мы каждый день ждем цифр о подтвержденных результатах и анализируем их. Уже понятно, что серьезное увеличение заболевших в отдельные дни связано с нарушением режима повышенной готовности. Чем более ответственно вели себя люди, тем меньше показатели. Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Он отметил, что главная задача сейчас – обеспечить высокий уровень самоизоляции в майские праздники. "Хочу еще раз обратиться к нижегородцам и всем, кто хотел приехать в регион в начале следующего месяца: воздержитесь от каких-либо поездок и приема гостей. Иначе вы можете поставить под угрозу свою жизнь и здоровье близких", - добавил Никитин.

Как сообщил глава региона, на данный момент 3002 человека в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 72 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.