В Белоруссии за сутки число случаев коронавируса выросло на 919

МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 919, превысив 12,2 тысячи, скончались еще четыре человека, таким образом, число умерших достигло 79, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.

В понедельник ведомство сообщало о 11289 инфицированных COVID-19, а также о 75 умерших пациентах. Таким образом, в минувшие сутки зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом за сутки с момента его регистрации в Белоруссии.

"Зарегистрировано 12208 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Всего проведено 161 тысячи 28 тестов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-службы, "в Беларуси на 28 апреля выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.