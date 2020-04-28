МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

Глава республики и руководство "Газпрома" договорились о том, что вахтовых работников из месторождения, где выявлен очаг заболевания коронавирусом, вывезут из Якутии в ближайшее время.

По данным властей, на месторождении расположены 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещены более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии. Ещё 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск ЯНАО.