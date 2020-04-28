В Липецкой области число заразившихся коронавирусом достигло 356

ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 26 пациентов, всего в регионе 356 случаев заражения, сообщает во вторник обладминистрация.
"Диагноз подтвердился у 26 человек. Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Выздоровели в области после коронавируса 67 человек, двое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.