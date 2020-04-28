В Липецкой области число заразившихся коронавирусом достигло 356

"Диагноз подтвердился у 26 человек. Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.