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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T12:10
https://ria.ru/20200428/1570671580.html
В Липецкой области число заразившихся коронавирусом достигло 356
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число заразившихся коронавирусом достигло 356

12:10 28.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 26 пациентов, всего в регионе 356 случаев заражения, сообщает во вторник обладминистрация.
"Диагноз подтвердился у 26 человек. Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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