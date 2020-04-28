Власти объяснили рост числа безработных в Москве

"Если посмотреть на данные статистики по безработности, то она приросла незначительно – всего порядка 27 тысяч человек зарегистрировалось на бирже труда. Если говорить в целом, то уровень безработицы составляет 0,8%... Количество зарегистрированных безработных связано с тем, что после существенного повышения выплат по безработице многие решили воспользоваться своим правом и получить дополнительную поддержку от государства", - сообщил Ефимов в интервью телеканалу "Россия 24".