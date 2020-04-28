ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса

Отмечается, что 48% респондентов в равной степени опасаются потери работы, дохода, и того, что они или их родственники заболеют коронавирусом, 33% испытывают страх перед инфекцией, 16% - перед потерей работы и дохода.

Как указано в опросе, 50% россиян полагают, что ограничительные меры в их регионе будут сняты в течение мая – после окончания майских праздников, в середине или в конце мая, 25% - что в середине или в конце июня, 7% - что сразу после тридцатого апреля, уже во время майских праздников ограничения будут сняты, 2% - к июлю, августу или к концу лета.