ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса

По данным исследования, 60% граждан поддерживают скорее жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, а 25% - скорее мягкие меры, 16% затруднились ответить.
Отмечается, что 48% респондентов в равной степени опасаются потери работы, дохода, и того, что они или их родственники заболеют коронавирусом, 33% испытывают страх перед инфекцией, 16% - перед потерей работы и дохода.
Как указано в опросе, 50% россиян полагают, что ограничительные меры в их регионе будут сняты в течение мая – после окончания майских праздников, в середине или в конце мая, 25% - что в середине или в конце июня, 7% - что сразу после тридцатого апреля, уже во время майских праздников ограничения будут сняты, 2% - к июлю, августу или к концу лета.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 апреля. В опросе приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,7%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.