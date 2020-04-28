Россия и Турция провели в Идлибе шестое патрулирование трассы М-4

СЕРАКАБ (Сирия), 28 апр – РИА Новости. Российские и турецкие военные во вторник провели в сирийском Идлибе шестое совместное патрулирование трассы М-4, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.
"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 28 апреля состоялось очередное, шестое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - говорится в релизе.
О каких-либо инцидентах в ходе патрулирования не сообщается. От России, как и обычно, привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр", с воздуха за ситуацией следили беспилотники.
Первое совместное патрулирование участка трассы М-4 состоялось 15 марта, второе – 23 марта, третье – 8 апреля, четвертое – 15 апреля, пятое – 21 апреля.