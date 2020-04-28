В Томской области ужесточили режим самоизоляции

НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Власти Томской области изменили введенный в регионе режим самоизоляции – теперь все прибывшие из-за границы будут помещаться в обсерваторы, сообщает во вторник обладминистрация.
"Решением регионального оперативного штаба все без исключения жители Томской области, прибывающие из-за границы, теперь направляются для прохождения 14-дневной самоизоляции в обсерватор. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен", - говорится в сообщении.
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Также власти ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки предприятий нефтегазовой сферы.
"Для предприятий и организаций Томской области, принявших решение о возобновлении деятельности при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, изменяется порядок регистрации на сайте работа.томск.рф. С 30 апреля эта регистрация носит не рекомендательный, а обязательный характер. Вводится единый образец справки для сотрудников действующих организаций", - сообщает штаб.
В минувшее воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции Томской области ввел ограничения на въезд в регион и выезд из него, теперь это можно будет сделать только по работе или в случае крайней необходимости.
В Томской области, по данным на вторник, зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом. Одиннадцать человек выздоровели. Режим полной самоизоляции в регионе пока действует до 30 апреля.
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