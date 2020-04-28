В Томской области ужесточили режим самоизоляции

"Решением регионального оперативного штаба все без исключения жители Томской области, прибывающие из-за границы, теперь направляются для прохождения 14-дневной самоизоляции в обсерватор. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен", - говорится в сообщении.

Также власти ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки предприятий нефтегазовой сферы.

"Для предприятий и организаций Томской области, принявших решение о возобновлении деятельности при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, изменяется порядок регистрации на сайте работа.томск.рф. С 30 апреля эта регистрация носит не рекомендательный, а обязательный характер. Вводится единый образец справки для сотрудников действующих организаций", - сообщает штаб.

В минувшее воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции Томской области ввел ограничения на въезд в регион и выезд из него, теперь это можно будет сделать только по работе или в случае крайней необходимости.