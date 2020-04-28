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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T12:04
https://ria.ru/20200428/1570671142.html
В Томской области ужесточили режим самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/49800/90/498009040_0:0:3888:2188_1036x0_80_0_0_d3a673ce59fb6828da5d11463b58e04d.jpg
РИА Новости

В Томской области ужесточили режим самоизоляции

12:04 28.04.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевТомск
Томск
© РИА Новости / Яков Андреев
Томск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Власти Томской области изменили введенный в регионе режим самоизоляции – теперь все прибывшие из-за границы будут помещаться в обсерваторы, сообщает во вторник обладминистрация.
"Решением регионального оперативного штаба все без исключения жители Томской области, прибывающие из-за границы, теперь направляются для прохождения 14-дневной самоизоляции в обсерватор. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен", - говорится в сообщении.
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Также власти ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки предприятий нефтегазовой сферы.
"Для предприятий и организаций Томской области, принявших решение о возобновлении деятельности при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, изменяется порядок регистрации на сайте работа.томск.рф. С 30 апреля эта регистрация носит не рекомендательный, а обязательный характер. Вводится единый образец справки для сотрудников действующих организаций", - сообщает штаб.
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В минувшее воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции Томской области ввел ограничения на въезд в регион и выезд из него, теперь это можно будет сделать только по работе или в случае крайней необходимости.
В Томской области, по данным на вторник, зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом. Одиннадцать человек выздоровели. Режим полной самоизоляции в регионе пока действует до 30 апреля.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Томская областьОбщество
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