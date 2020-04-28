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2020-04-28T14:06
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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
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РИА Новости

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

12:01 28.04.2020 (обновлено: 14:06 28.04.2020)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) с 1 июля 2021 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта группы сенаторов.
По мнению парламентариев, это поможет бороться с кражами и позволит ограничить непрямые поставки смартфонов в страну.

Сколько будет стоить

Процедура будет платной для новых устройств. В первой версии законопроекта говорилось о цене в сто рублей. Регистрировать смартфоны обяжут в том числе тех, кто ввозит их из-за границы самостоятельно.
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Смартфоны и другие устройства с сим-картами будут регистрировать бесплатно, если они были закуплены для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, не нужно будет платить, если смартфоны использовались на территории страны еще до принятия закона.
Мобильный оператор сможет блокировать смартфоны, если их IMEI совпадет с другим номером или если он не зарегистрирован. С 2024 года планируется блокировать потерянные или украденные устройства.
"Коммерсант" пишет, что проект согласовывают в администрации президента.

Незачем будет воровать смартфоны

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заявил РИА Новости, что считает инициативу сенаторов абсолютно корректной мерой.
По его словам, сейчас при потере или краже владелец устройства обращается в полицию, которая может только отследить смартфон, но не заблокировать.
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"Операторы, да и производители самых популярных приложений так или иначе уже знают, какой у нас телефон, как мы им пользуемся, где мы им пользуемся. С появлением единого реестра эту информацию можно будет применить на пользу граждан в различных случаях", — сказал эксперт.
Он отметил, что впоследствии можно будет находить с помощью смартфона человека, например потерявшегося ребенка или родственника. Сейчас подобные инструменты есть только у властей, но они могут стать доступны каждому.
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ТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Тотальный контроль над стадом, мы планово и уверенно идем к этому.
28 апреля, 12:24
С Сергей Кудасов
47303223
Да что Вы говорите?! Вчера родились?Типа сейчас операторы не знают ИМЕЙ смартфона, что у вас в руках? Пора бы выучить - Если чел взял в руки смартфон, то он согласен, чтобы за ним следили! И не надо тень на плетень наводить.
28 апреля, 12:33
Sergey Z
3800019
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